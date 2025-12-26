Investigación por apuestas deja a 14 futbolistas detenidos en Turquía: Hubo masivo operativo - Chilevisión

El escándalo en Turquía por la presunta manipulación de partidos no para. Ahora, la Fiscalía informó la detención de 14 futbolistas en el marco de la investigación.

Los jugadores fueron arrestados juntos a otras 15 personas, quienes enfrentarán a la justicia tras un masivo operativo realizada en diferentes provincias del país.

De acuerdo al ente persecutor, la documentación y el material obtenido permitió comprobar que los aprehendidos "influyeron" en el resultado de diferentes encuentros profesionales.

El partido que habría generado sospecha

Según consignó el medio Hurriyet, los fiscales a cargo de las indagatorias pusieron en la mira un cotejo entre el Kasımpasa y Samsunspor disputado en octubre del 2024.

En aquel compromiso, el cuadro visitante falló dos penales en menos de diez minutos, donde el camerunés Olivier Ntcham picó el primer remate y envió sobre el travesaño el segundo.

Si bien no se publicaron los nombres de los detenidos, se confirmó que uno de los presuntos involucrados es Erden Timur, ex vicepresidente del Galatasaray.

Además, figuran empresarios, funcionarios públicos, ex policía y futbolistas que militarían en las ligas de ascenso.

El caso desató un escándalo en el país, con 149 árbitros suspendidos y más de 100 jugadores recibiendo sanciones por parte de la Federación Turca de Fútbol.