Con sudamericanos afectados: Condenan a 102 años de cárcel a banquera por estafa a futbolistas en Turquía - Chilevisión

Un escándalo de proporciones llegó a su fin en Turquía, luego de que una ex directora de una filial de banco fuera declarada culpable de estafar a cerca de 40 personas.

Se trata de Seçil Erzan, quien llevó a varios empresarios y futbolista a invertir en un supuesto fondo de alta rentabilidad, lo que se trataba simplemente de un sistema piramidal no efectivo.

Entre los principales jugadores afectados estaban el arquero uruguayo Fernando Muslera (en la foto), actual jugador de Estudiantes de La Plata, y el ex Barcelona Arda Turan.

Histórica condena a involucrada en estafa a futbolistas

Ahora, un Tribunal de Estambul condenó a 102 años de cárcel a Erzan por el delito de estafa, además de pagar una multa cercana a los 20 mil dólares.

La mujer recibió la pena más alta entre los involucrados, donde los directores del banco pasarán entre 2 y 15 años en prisión.

El caso estalló a mediados del 2023 con la denuncia de Muslera, quien inició acciones legales al reclamar el millón y medio de dólares invertido en la asociación.

A raíz de esto, la ex directora fue detenida y se encuentra en prisión preventiva desde aquel año, apelando en reiteradas ocasiones a la medida cautelar que no fue reemplazada.

En su defensa, la condenada señaló que no montó ningún sistema y que jamás mencionó que era un "fondo", recalcando que es víctima de "un espiral de corrupción".