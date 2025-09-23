Padre de Lamine Yamal protesta por Balón de Oro a Dembélé y acusa que hay “algo muy raro” - Chilevisión

Molesto terminó Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, tras el Balón de Oro que se le entregó este lunes a Ousmane Dembélé y no a su hijo.

Si bien en un primer momento se mostró tranquilo, el familiar del delantero del Barcelona estalló en conversación con EL Chiringuito y lanzó una lluvia de dardos.

El nacido en Marruecos no se guardó nada y apuntó: "Creo que es el mayor... No voy a decir 'robo', sino daño moral a un ser humano".

Padre de Lamine Yamal cuestiona elección del Balón de Oro

Nasraoui afirmó que su hijo "es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo sino porque es el mejor jugador del mundo, creo que no hay rivales".

"Lamine es Lamine Yamal, tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro. El año que viene el Balón de Oro será español", agregó.

El ariete de 18 años acudió a la ceremonia realizada en París en compañía de 25 personas, entre los que estaban prácticamente todos los integrantes de su familia y varios amigos.

Pese a que no se llevó el galardón al Mejor Jugador, el futbolista del cuadro Culé sí festejó junto a sus cercanos en un íntimo momento.