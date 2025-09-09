La replica de Alexis Sánchez a Lamine Yamal por su fichaje en el Sevilla: “...Lo que comentó” - Chilevisión

Alexis Sánchez fue presentado este martes como nuevo jugador del Sevilla, instancia en la que aprovechó de responderle a Lamine Yamal.

El delantero del Barcelona abordó la semana pasada el arribo de Maravilla al Nervionense, calificándolo como un "fichaje raro. Me gusta ese movimiento".

Consultado por esta situación, el tocopillano afirmó a la prensa: "Sabe que soy bueno para el fútbol".

"Creo que lo dijo porque jugué en Barcelona, pero me alegra lo que comentó. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes", sostuvo.

Adicionalmente, goleador histórico de La Roja se refirió a su condición física y recalcó que "trabajo para estar como un chaval de 20 años".

¿Cuándo podría debutar Alexis Sánchez en el Sevilla?

El estreno de Sánchez en el Sevilla podría darse este viernes 12 de septiembre, día en que su nuevo club recibirá al Elche por la fecha 4° de la liga española.

Posteriormente, el cuadro de Alexis y de Gabriel Suazo visitará al Alavés el sábado 20 del mismo mes.