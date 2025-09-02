La sorpresiva reacción de Lamine Yamal a llegada de Alexis Sánchez al Sevilla: “Raro” - Chilevisión

La gran figura del Barcelona no quedó indiferente al regreso de Maravilla a la liga española, entregando un peculiar concepto durante una entrevista.
Lamine Yamal, delantero y figura del Barcelona, reaccionó a la llegada de Alexis Sánchez al Sevilla en el cierre del mercado de pases.
Maravilla sorprendió al dejar el Udinese y llegar al Nervionense, lo que marca su regreso a la liga española luego de 11 años.
El tocopillano ya fue presentado y se pondrá a las órdenes del entrenador Matías Almeyda, sumándose a Gabriel Suazo como el otro integrante chileno de los andaluces.
Consultado sobre cómo vivió el término del periodo de fichajes, el delantero de 18 años comentó: "Siempre me ha gustado porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla, me gusta ese movimiento".
"Es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas, mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedemos, estaré feliz", sostuvo a RTVE.
El primer cruce entre Yamal y Alexis se dará el fin de semana del 5 de octubre, con el Sevilla recibiendo al Barcelona en Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
Cabe recordar que el chileno jugó 3 temporadas en el elenco catalán (2011-2014), marcando más de 40 goles y ganando seis títulos en total.