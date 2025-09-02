La sorpresiva reacción de Lamine Yamal a llegada de Alexis Sánchez al Sevilla: “Raro” - Chilevisión

Lamine Yamal, delantero y figura del Barcelona, reaccionó a la llegada de Alexis Sánchez al Sevilla en el cierre del mercado de pases.

Maravilla sorprendió al dejar el Udinese y llegar al Nervionense, lo que marca su regreso a la liga española luego de 11 años.

El tocopillano ya fue presentado y se pondrá a las órdenes del entrenador Matías Almeyda, sumándose a Gabriel Suazo como el otro integrante chileno de los andaluces.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre Alexis Sánchez?

Consultado sobre cómo vivió el término del periodo de fichajes, el delantero de 18 años comentó: "Siempre me ha gustado porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla, me gusta ese movimiento".

"Es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas, mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedemos, estaré feliz", sostuvo a RTVE.

El primer cruce entre Yamal y Alexis se dará el fin de semana del 5 de octubre, con el Sevilla recibiendo al Barcelona en Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cabe recordar que el chileno jugó 3 temporadas en el elenco catalán (2011-2014), marcando más de 40 goles y ganando seis títulos en total.