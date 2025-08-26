 Con la 9: Damián Pizarro se despide del Udinese y es presentado como refuerzo del Le Havre - Chilevisión
Con la 9: Damián Pizarro se despide del Udinese y es presentado como refuerzo del Le Havre

Damián Pizarro cambia de rumbo para jugar en la Ligue 1, sumándose oficialmente al Le Havre por una temporada.

Martes 26 de agosto de 2025 | 13:04

Tras una silenciosa negociación, Damián Pizarro concretó su salida del Udinese y este martes fue presentado como flamante refuerzo del Le Havre de Francia.

El cuadro francés anunció la llegada del atacante chileno, quien irá a la Ligue 1 en condición de préstamo por toda la temporada.

"Un nuevo Ciel&Marine ha sido registrado", escribió el club en sus redes sociales, dándole la bienvenida al joven de 20 años que ocupará la camiseta número 9.

El ex Colo Colo es el segundo nacional que ficha en el fútbol galo esta campaña, sumándose a Francisco Sierralta que fichó por el Auxerre.

El ariete arriba al Decano tras jugar solamente 3 partidos en el Udinese, de los cuales dos fueron por la Serie A y uno por la Copa Italia en los que no pudo anotar goles.

¿Cuándo podría debutar Damián Pizarro con el Le Havre?

El estreno de Pizarro con el Le Havre podría darse el domingo 31 de agosto, día en que su nuevo club recibe al Niza por la fecha 3° de la Ligue 1.

En las primeras dos jornadas, los dirigidos por Didier Digard no han sumado ningún punto.

