Sigue en Europa: Damián Pizarro sorprende y tiene todo listo para fichar en nuevo club - Chilevisión

Damián Pizarro tiene nuevo club en Europa. El chileno sorprendió a todos y tiene un total acuerdo para ser nuevo jugador del Le Havre de Francia.

Buscando sumar más rodaje que en el Udinese, el delantero ya está en negociaciones avanzadas y se sumaría al cuadro que milita en la primera división del país galo.

Según consignó París Normandie, el nacional se encuentra desde hace varios días en territorio galo y presenció el choque de su futuro club contra el Lens este domingo, el que terminó derrota 2-1.

El citado medio señaló que la contratación del seleccionado Sub 20 sería a préstamo por un año sin opción de compra, lo que garantizaría que el ariete retorne a Italia el 2026.

El comienzo del Le Havre en la Ligue 1 no ha sido el deseado, sumando dos derrotas en igual cantidad de jornadas que lo dejan en las últimas posiciones.

Los números de Damián Pizarro en el Udinese

Tras llegar a mediados del 2025 desde Colo Colo, Pizarro solamente ha jugado 3 partidos con el Udinese en los que no marcó goles.

De esos encuentros, dos fueron por la Serie A y uno por la Copa Italia.