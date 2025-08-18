 Damián Pizarro e Iván Román como sorpresas: Chile ya tiene su lista de buena fe para el Mundial Sub 20 - Chilevisión
Damián Pizarro e Iván Román como sorpresas: Chile ya tiene su lista de buena fe para el Mundial Sub 20

El técnico de la Roja Nicolás Córdova, oficializó los 55 jugadores que competirán por estar en la nómina final de 23 que jugará la cita planetaria.

Lunes 18 de agosto de 2025 | 23:33

Este lunes se dio a conocer la lista de buena fe de la Selección Chilena con miras al Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país.

Se trata de 55 nombres, de entre los cuales Nicolás Córdova, Director Técnico de la escuadra nacional, escogerá a los 23 futbolistas que defenderán a La Roja en la cita planetaria.

    En el listado destaca la inclusión del delamntero del Udinese de Italia, Damián Pizarro, de cuya citación se mantiene la duda luego que el propio entrenador lamentó su autoexclusión de amistosos ante Nueva Zelanda.

    Otra sorpresa es la inclusión de Iván Román, jugador que acarrea una sanción de tres partidos en su contra.

    Revisa el listado completo acá

