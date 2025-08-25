Previo a su salida: Revelan el importante gesto que tuvo Jorge Almirón con Colo Colo - Chilevisión

Pablo del Río, representante de Jorge Almirón, habló tras la salida del entrenador de Colo Colo producto de los malos resultados, la que se consumó el pasado 19 de agosto.

Tras un año y medio al mando, el que ganó dos títulos, el argentino dejó la banca del Cacique en una temporada en la que no pudo repetir los éxitos del año pasado.

A casi una semana de firmar su finiquito, el manager del DT aseguró que los incidentes en el duelo ante Fortaleza en Copa Libertadores fue un hecho que "cambió todo".

"A partir de ahí, algo se rompió y el equipo lo sintió. Queda la sensación de que las cosas hubiesen sido distintas si nada hubiese pasado esa noche", mencionó sobre lo ocurrido el 10 de abril.

Ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo pudo incluir Ley Karin

En entrevista con La Tercera, del Río fue consultado sobre la indemnización pactada, superior a los 2 millones de dólares, fue problema para salir del Popular.

Al respecto, el empresario señaló: "Siempre sostuve que no era un tema económico. Post decisión del presidente y parte del directorio de despedirlo", revelando que abogados "le aconsejaron acogerse a la Ley Karin".

El representante indicó que Almirón "tenía pruebas suficientes y todos los argumentos necesarios para exigir cobrar la totalidad de su contrato más una indemnización".

"Sin embargo, por respeto al club y a sus hinchas decidió no hacerlo, rescindiendo contrato unos meses después y resignando más de dos millones de dólares", señaló.

Acerca de la relación con Aníbal Mosa, del Río insistió en que todo "forma parte del pasado. Jorge siempre le va a estar agradecido a Colo Colo y a un país que siempre lo hizo sentir como en su casa. Como en todos los ámbitos de la vida, las relaciones humanas tienen sus momentos".