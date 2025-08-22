Colo Colo sumó un punto ante Palestino y ya piensa en el Superclásico ante Universidad de Chile - Chilevisión

Palestino y Colo Colo dieron inicio este viernes en el Estadio Municipal de La Cisterna a la fecha 21 del Campeonato Nacional, duelo que se jugó bajo una intensa lluvia.

Árabes y albos igualaron sin goles en un disputado encuentro donde el conjunto local tuvo las chances más claras en el primer tiempo.

Mientras que el Cacique, que estrenó la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez tras la salida de Jorge Almirón, tuvo un poco más de control de balón en el complemento, pero no llegadas claras hasta los minutos finales, cuando estuvo cerca de ganar el encuentro.

Javier Correa contó con dos chances. Primero tuvo un remate a los 87' que rebotó en un defensor y un minuto después un cabezazo que pasó rozando el travesaño.

También a los 90' Colo Colo pudo quedarse con el triunfo tras un ajustado tiro de Lucas Cepeda y que se fue a centrímetros del arco defendido por Sebastián Pérez.

Ahora Colo Colo piensa en Universidad de Chile

Los albos volverán a jugar por el Campeonato Nacional el próximo domingo 31 de agosto. Ese día Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

En aquel encuentro no podrá estar Emiliano Amor, quien recibió su quinta amarilla y quedó suspendido por acumulación de tarjetas.