Palestino vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Palestino y Colo Colo abren el telón de la fecha 21° de la Liga de Primera, enfrentándose este viernes en un partido crucial.

Los Albos tienen su primer partido al mando de Hugo González y Luis Pérez, dupla que reemplazó de forma interina a Jorge Almirón que dejó su puesto esta semana.

Para el Cacique no hay margen de error y debe ganar, teniendo en cuenta que se mide a un rival directo en busca de la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Palestino vs Colo Colo?

El partido de Palestino ante Colo Colo, válido por la fecha 21° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este importante encuentro de manera online. Para eso, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera

El compromiso entre Los Árabes y el Popular inicia a las 15:00 horas de Chile de este viernes 22 de agosto.

El escenario es el Estadio Municipal de La Cisterna, mientras que el árbitro designado para el cotejo fue Héctor Jona.