Camino a la Gloria Eterna: Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores - Chilevisión

Este jueves se definieron todos los clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia que cuenta con presencia chilena.

River Plate fue el último club en acceder a esta instancia, luego de superar en penales a un aguerrido Libertad en una serie para el infarto.

Ahora, el Millonario se enfrentará al poderoso Palmeiras, quienes no tuvieron mayores problemas en sacar del camino a Universitario de Perú.

Por el mismo lado del cuadro irán Sao Paulo de Gonzalo Tapia y Liga de Quito, cuadro en el que milita Fernando Cornejo que eliminó nada menos que a Botafogo.

Además, habrá cruce de chilenos con Vélez Sarsfield y Racing, mientras que Estudiantes de La Plata tendrá una durísima tarea enfrentándose a Botafogo.

Vale recalcar que esta es la primera vez en la historia que los ocho equipos que accedieron a esta fase ganaron al menos una vez el certamen.

Llaves de cuartos de final Copa Libertadores 2025

Sao Paulo (Gonzalo Tapia) vs Liga de Quito (Fernando Cornejo)

River (Paulo Díaz) vs Palmeiras

Vélez Sarsfield (Claudio Baeza y Diego Valdés) vs Racing (Gabriel Arias)

Estudiantes de La Plata vs Flamengo (Erick Pulgar)

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores?

La ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará la semana del 18 de septiembre, mientras que las revanchas serán el 23 del mismo mes.