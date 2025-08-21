River sobrevive a un durísimo Libertad y avanza en penales a los cuartos de final de la Copa Libertadores - Chilevisión

River Plate sobrevivió y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores, eliminado en penales a un aguerrido Libertad.

Luego del empate en el partido de ida, el Millonario se impuso ante los más de 80 mil hinchas que llegaron al Estadio Más Monumental de Buenos Aires luego de igualar 1-1 este miércoles en la vuelta.

La Banda Sangre se puso en ventaja a los 29 minutos del primer tiempo con Sebastián Driussi, quien aprovechó un rebote y abrió la cuenta.

Sin embargo, el Gumarelo respondió y llegó a la igualdad con un certero cabezazo de Robert Rojas en el cierre del primer tiempo.

El elenco argentino se quedó con un hombre menos en el segundo tiempo con la expulsiónd e Giuliano Galoppo. Para peor, Paulo Díaz sufrió uan nueva lesión y tuvo que ser reemplazado.

Con la paridad en el marcador global, llegó la definición por penales en la que apareció el eterno Franco Armani, atajando un tiro y dándole la victoria a los trasandinos que ganaron por un marcador de 3-1.

¿Con quién se enfrentará RIver en los cuartos de final de la Copa Libertadores?

En la próxima ronda, RIver chocará contra el poderoso Palmeiras, quienes vienen de dejar en el camino a Universitario de Perú.

La llave comenzará en Argentina y finalizará en Brasil, disputándose a fines de septiembre.