River vs Libertad: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

River Plate se enfrenta este jueves a Libertad de Paraguay en un nuevo partido de octavos de final de la Copa Libertadores, disputando la revancha de la llave en Buenos Aires.

Tras el empate sin goles obtenido en la ida, el elenco de Paulo Díaz quiere hacerse fuerte de local y sentenciar su clasificación a la ronda de los ocho mejores.

De cara a este encuentro, el Millonario recupera a Lucas Martínez Quarta, ausente en la ida producto de un esguince en una de sus rodillas.

River vs Libertad por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de River ante Libertad será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes, donde tendrás una completa cobertura en todas sus plataformas.

Además, la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores la podrás ver online y gratis por el canal Pluto TV y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver River vs Libertad GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a La Banda Sangre con el cuadro guaraní, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de River vs Libertad?

El compromiso del elenco argentino contra el Gumarelo inicia a las 20:30 horas de Chile de este jueves 21 de agosto, disputándose en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.