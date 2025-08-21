River vs Libertad: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

River Plate se enfrenta a Libertad en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, serie que está tuvo una atractiva igualdad en la ida.
Jueves 21 de agosto de 2025 | 17:21
River Plate se enfrenta este jueves a Libertad de Paraguay en un nuevo partido de octavos de final de la Copa Libertadores, disputando la revancha de la llave en Buenos Aires.
Tras el empate sin goles obtenido en la ida, el elenco de Paulo Díaz quiere hacerse fuerte de local y sentenciar su clasificación a la ronda de los ocho mejores.
De cara a este encuentro, el Millonario recupera a Lucas Martínez Quarta, ausente en la ida producto de un esguince en una de sus rodillas.
El partido de River ante Libertad será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes, donde tendrás una completa cobertura en todas sus plataformas.
Además, la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores la podrás ver online y gratis por el canal Pluto TV y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a La Banda Sangre con el cuadro guaraní, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso del elenco argentino contra el Gumarelo inicia a las 20:30 horas de Chile de este jueves 21 de agosto, disputándose en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.