Internacional vs Flamengo: Hora y dónde ver EN VIVO revancha por Copa Libertadores - Chilevisión

La Copa Libertadores sigue con sus definiciones de octavos de final, donde este miércoles se enfrentan Flamengo e Internacional de Porto Alegre.

El Mengao llega con ventaja al partido de vuelta luego de ganar por la cuenta mínima en la ida, imponiéndose con gol del experimentado Bruno Henrique.

Pese a la caída, el Colorado sueña con avanzar y apuesta a lo que pueda hacer su dupla de ataque compuesta por Enner Valencia y el colombiano Rafael Santos Borré.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Internacional vs Flamengo?

El partido de Internacional de Porto Alegre ante Flamengo será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Por otra parte, este cotejo de octavos de final de la Copa Libertadores será emitido por la plataforma Disney +. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora de partido entre Internacional y Flamengo por Copa Libertadores

El encuentro entre el elenco de Porto Alegre contra el Fla arranca a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 20 de agosto, disputándose en el Estadio Beira-Rio.