 Flamengo vs Internacional: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Copa Libertadores - Chilevisión
Flamengo vs Internacional: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Copa Libertadores

Los octavos de final de la Copa Libertadores regalan un tremendo cruce entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre, quienes abren la llave en el Estadio Maracaná.

Miércoles 13 de agosto de 2025 | 12:54

Continúan los partidos de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, con Flamengo enfrentando este miércoles a Internacional de Porto Alegre.

El Mengao recibe al Colorado en un duelo 100% brasileño, donde el elenco de Río de Janeiro pone a prueba su millonario plantel en busca de La Gloria Eterna.

De hecho, la dirigencia apostó fuerte y pagó más de 22 millones de euros al Atlético de Madrid por el delantero Samuel Lino, al que se sumaron hombres de experiencia como Emerson Royal y el español Saúl Ñíguez.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Flamengo vs Internacional?

El partido de Flamengo ante Internacional de Porto Alegre será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

De manera online, el choque de octavos de final de la Copa Libertadores será emitido por la plataforma Disney +, a la que tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora de partido entre Flamengo e Internacional por Copa Libertadores

El cotejo del Rubronegro contra el elenco rojiblanco arranca a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 13 de agosto, disputándose en el Estadio Maracaná.

Cabe recordar que la revancha está programada para el 20 de este mes en Porto Alegre.

