A Brasil los pasajes: O'Higgins tiene rival definido para la fase previa de la Libertadores - Chilevisión

O'Higgins conoció a su rival para la fase previa de la Copa Libertadores. Los Celestes se medirán a Bahía de Brasil.

El sorteo realizado este jueves en la sede de la Conmebol trajo una llave muy compleja para el elenco de Rancagua.

El cruce comenzará en Chile y finalizará en el Arena Fonte Nova, recinto con capacidad para 50 mil hinchas y que suele ser una verdadera fortaleza.

Bahía, el complejo rival de O'Higgins en la Copa Libertadores

El Tricolor de Acero viene de finalizar séptimo en Brasileirao, además de disputar la última edición de la Copa Libertadores en la que quedó eliminado en fase de grupos.

A la espera de la conformación de su plantel, sus grandes figuras son Willian José, ex delantero del Real Betis de España y el uruguayo Luciano Rodríguez.

El vencedor irá en la siguiente ronda ante el ganador de Deportes Tolima de Colombia y un elenco proveniente de la fase 1, el cal puede ser Deportivo Táchira de Venezuela o un representante de Bolivia

La llave iniciará la semana del 18 de febrero y culminará el 25 del mismo mes. Cabe recordar que el elenco chileno debe superar dos instancias para entrar en la zona de grupos.