Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana: Hora y quién transmite EN VIVO el evento - Chilevisión

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana vivirán una jornada crucial de cara a su próxima edición, esto por la realización del sorteo de la fase previa.

O'Higgins y Huachipato serán los representantes chilenos en el primer torneo, donde podrían enfrentarse a clubes de la talla de Botafogo, Bahía o Argentinos Juniors.

Por su parte, Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal estarán en el segundo certamen, definiendo las llaves entre clubes nacionales para dirimir su acceso a la zona de grupos.

¿Quién transmite el sorteo de la Libertadores y Sudamericana?

El sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.

Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV emitirán esta importante instancia de manera online y totalmente gratis.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Ambos eventos están fijados para las 12:00 horas de Chile de este jueves 18 de diciembre, realizándose en la sede de la Conmebol en Paraguay.

Cabe recordar que el sorteo de la zona de grupos está fijado para marzo del 2026.