Tras portazo del TAS: La sanción que debe cumplir Colo Colo por caos ante Fortaleza - Chilevisión

Colo Colo recibió un cachetazo. El TAS desestimó su apelación y mantuvo la sanción por los graves incidentes ocurridos ante Fortaleza por Copa Libertadores.

El pasado 10 de abril, hinchas del Cacique invadieron la cancha del Estadio Monumental y obligaron a cancelar el partido, caso que sigue dando que hablar.

Horas antes, dos jóvenes murieron en las cercanías del recinto de Macul, uno de ellos un niño de 12 años que pretendía ir a ver el compromiso por la fecha 2° de la fase de grupos.

¿Qué sanción debe cumplir Colo Colo?

Con esto, el Popular deberá seguir cumpliendo el castigo de cinco fechas sin público establecido por la Conmebol semanas después de los desmanes.

De ese número, Los Albos ya jugaron dos encuentros frente a Racing y Atlético Bucaramanga, por lo que le quedan tres jornadas.

En ese escenario, es clave la eventual clasificación a la Copa Sudamericana, donde podría volver a recibir fanáticos si es que supera la ronda preliminar y la fase de grupos.

En caso de no lograrlo, tendrá que esperar recién hasta el 2027 siempre que acceda a algún torneo internacional.