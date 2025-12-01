Alexis Sánchez destaca a Erick Pulgar y le dedica sentido mensaje tras ganar la Libertadores - Chilevisión

Erick Pulgar hizo historia el pasado sábado, ganando la segunda Copa Libertadores de su carrera con el Flamengo que venció 1-0 al Palmeiras.

El chileno fue titular en la gran final disputada en Lima, donde estuvo involucrado en una gran polémica al pegar un planchazo que pudo haberle costado la expulsión.

Sin embargo, se mantuvo en cancha y alzó el trofeo, llevándose una cariñosa dedicatoria nada menos que de Alexis Sánchez.

El mensaje de Alexis Sánchez a Erick Pulgar

A través de sus reds sociales, el delantero del Sevilla destacó al volante 31 años y escribió en su Instagram: "Sangre nortina, flaquito".

"Feliz por ti de corazón. Del primer día que te vi en Antofagasta con tan solo 16 años, y cómo has crecido", agregó.

Maravilla incluyó una foto de Pulgar levantando la Copa Libertadores, la que volvió a ganar tras consagrarse el 2022 con el propio cuadro brasileño.

El título es el cuarto del Mengao en la competición, repitiendo lo de 1981, 2019 y 2022.

Mira el mensaje acá