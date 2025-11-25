Va por todo: El inédito registro que podría lograr Erick Pulgar en la Copa Libertadores - Chilevisión

Erick Pulgar va por la gloria eterna en la final de la Copa Libertadores con el Flamengo, cuadro que se enfrentará al Palmeiras en una definición 100% brasileña.

El duelo tendrá presencia chilena con el antofagastino, quien tiene una oportunidad de oro de romper un increíble récord en este importante torneo.

La marca que quiere igualar Erick Pulgar en la Copa Libertadores

El volante podría convertirse en el segundo chileno en ganar dos veces este título, el cual ya logró el 2022 con el Mengao que se impuso al Athletico Paranaense.

La marca la lidera actualmente Benjamín Kuscevic, defensa que alzó la la Libertadores el 2020 y 2021 mientras se desempeñaba precisamente en el Palmeiras.

Los otros jugadores nacionales en ser campeones del certamen en un cuadro extranjero fueron Ignacio Prieto (1971 en Nacional) y los recordados casos de Mauricio Isla y Arturo VIdal (2022 con el Flamengo).

¿Cuándo juegan Flamengo y Palmeiras la final de la Copa Libertadores?

El partido entre Flamengo y Palmeiras está programado para el sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas de Chile.

El escenario será el Estadio Monumental de Lima, Perú.