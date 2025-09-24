La fuerte confesión de Erick Pulgar: De querer “dejar todo botado” al agradecimiento a su familia - Chilevisión

En medio de su recuperación tras sufrir una fractura en su pie derecho, Erick Pulgar se sinceró sobre los complejos momentos que vivió en el comienzo de su carrera.

El volante del Flamengo reconoció que no lo pasó bien en su primera experiencia en el extranjero, la que se dio en el Bologna el 2015.

Luego de dejar Universidad Católica, en antofagastino confesó que se sentía solo y que no podía acostumbrarse a vivir en Italia.

En entrevista con O Globo, el mediocampista señaló: "De la noche a la mañana dejé de vivir con mis hermanos y mi madre. Los extrañaba muchísimo".

"Era un idioma diferente y mis amigos no creaban un ambiente agradable. Viví en un hotel durante tres meses. Los extrañaba a todos, me sentía solo", agregó.

Erick Pulgar agradeció a su familia: "Salvaron mi carrera"

Pulgar habló sobre sus numerosos tatuajes, indicando que son "como una terapia. Pude liberarme del dolor. Pude liberarme de muchos recuerdos de mi infancia, algunos de ellos malos".

Además, el joven de 30 años afirmó que estuvo muy cerca de dejar todo botado para volver al país. "No me importaba si me rescindían el contrato. Si no jugaba durante cinco años. Quería volver a Chile, incluso compré un pasaje", sostuvo.

"Le dije a un amigo, Luis, que no aguantaba más. Al día siguiente, llegué al hotel y allí estaban mi madre y Luis con uno de mis agentes. Me dijeron que tenía que quedarme. Que no estaba solo. Salvaron mi carrera", añadió.

Por último, el volante manifestó que en el futuro pretende estar cerca de los suyos. "Cuando me retire sólo quiero estar con mi familia, nada de fútbol", sentenció.