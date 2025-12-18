Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS llaves fase previa - Chilevisión

Las nuevas ediciones de los torneos internacionales viven su primera gran cita, donde seis clubes chilenos están atentos a su suerte.
Jueves 18 de diciembre de 2025 | 08:53
Llegó el día. Este jueves se realiza el esperado sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, instancia que cuenta con equipos chilenos.
Por un lado, O'Higgins y Huachipato esperan rival en la dura misión de meterse en la zona de grupos, lo que de paso les permitiría obtener un millonario premio económico.
En tanto, Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal definen los cruces entre elencos nacionales, por lo que solamente dos de ellos seguirán con vida en el segundo certamen.
El sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana será transmitido en vivo, online y gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.
Además de estas plataformas, el canal de CHV Deportes en Pluto TV emitirá esta importante instancia.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado evento, debes realizar el siguiente proceso:
La cita inicia a las 12:00 horas de Chile de este jueves 18 de diciembre, realizándose en la sede de la Conmebol en Paraguay.