Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS llaves fase previa - Chilevisión

Llegó el día. Este jueves se realiza el esperado sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, instancia que cuenta con equipos chilenos.

Por un lado, O'Higgins y Huachipato esperan rival en la dura misión de meterse en la zona de grupos, lo que de paso les permitiría obtener un millonario premio económico.

En tanto, Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal definen los cruces entre elencos nacionales, por lo que solamente dos de ellos seguirán con vida en el segundo certamen.

Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana será transmitido en vivo, online y gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.

Además de estas plataformas, el canal de CHV Deportes en Pluto TV emitirá esta importante instancia.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver ambos sorteos GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado evento, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana?

La cita inicia a las 12:00 horas de Chile de este jueves 18 de diciembre, realizándose en la sede de la Conmebol en Paraguay.