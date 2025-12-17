Walter Montillo se emociona en su despedida y pide a los hinchas de la U entonar emblemática canción - Chilevisión

Walter Montillo tuvo su esperado partido de despedida este martes, siendo ovacionado por los hinchas de Universidad de Chile.

La Ardilla juntó a sus grandes amigos del fútbol, disfrutando de una jornada soñada en la que hubo mucha emoción con los ingresos de sus hijos a la cancha.

Además de abrazos y goles, el referente azul se dio el lujo de pedirle a los hinchas un cántico contra Colo Colo.

La petición de Walter Montillo a los hinchas de la U

Una vez finalizado el encuentro, el ex volante agradeció el cariño y les solicitó entonar uno de los emblemáticos temas de la fanaticada laica.

"A ver si nos vamos con esa", señaló Montillo, llamando a interpretar la canción que menciona "el bulla va caminando para Pedrero".

El deseo del ex futbolista se cumplió y fueron más de 30 mil los aficionados que se manifestaron, recordando la rivalidad con el Cacique.

El argentino tuvo dos ciclos en el Romántico Viajero, ganando un título en el 2009 junto al entrenador uruguayo Sergio Markarián.