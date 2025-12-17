Ante interés de la UC y Colo Colo: Matías Palavecino rompió el silencio y se despidió de Coquimbo - Chilevisión

En medio del interés de Universidad Católica y Colo Colo, Matías Palavecino alzó la voz y anunció su salida de Coquimbo Unido.

El volante puso fin a su periodo en Los Piratas, donde fue pieza clave en la histórica obtención de la Liga de Primera que le permitió clasificar a Copa Libertadores.

Pese a que los hinchas soñaban con su permanencia, el argentino se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

Matías Palavecino se despide de Coquimbo

A través de un posteo en Instagram, el trasandino remarcó que cierra "esta hermosa etapa en el club, un lugar donde fui profundamente feliz".

"Quiero agradecerles por el cariño desde el primer día, por enseñarme a no bajar nunca los brazos y por transmitirme esa fuerza y ese coraje que los caracteriza".

Palavecino reconoció que en Coquimbo vivió "uno de los mejores años de mi vida, gracias a ustedes, a mis compañeros y a todo el staff, que me hicieron sentir como en casa. Me sentí y me siento uno más de ustedes".



"Juntos pudimos hacer realidad ese sueño que esperaron durante tantos años. Siéntanse orgullosos: Son el mejor campeón de la historia. Esto es un hasta pronto. No me olviden, porque volveré", sentenció.

El trasandino, que todavía no definió su futuro, disputó 28 partidos esta campaña en los que marcó 4 goles y dio 8 asistencias con el Aurinegro este año, despertando el deseo de la UC, Colo Colo y equipos mexicanos por contratarlo.

