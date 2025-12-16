La U oficializa que hijas de Humberto Suazo firmaron su primer contrato: Hubo sutil dardo a Colo Colo - Chilevisión

Arantza y Grettel Suazo, hijas del histórico x jugador Humberto "Chupete" Suazo, dieron un importante paso en su carrera en el fútbol.

Las gemelas firmaron su primer contrato como profesionales en Universidad de Chile, club en el que desarrollaron parte de sus inferiores.

La escuadra Azul anunció la noticia en sus redes sociales, lanzando un mensaje a Colo Colo al destacar: "Del Planeta Gol a vivir la vida en colores".

Cabe recordar que Suazo padre tuvo dos etapas en el Cacique, donde jugó un total de 101 partidos en los que marcó 77 goles y ganó cuatro títulos.

¿De qué juegan Arantza y Grettel Suazo?

En su su sitio oficial, la U destacó que Arantza "se ha consolidado como una lateral de gran agilidad y explosividad", disputando 11 encuentros este año.

Por su parte, Grettel sumó 23 cotejos y fue calificada como una "volante de contención ordenada, capaz de marcar el ritmo del mediocampo azul".

"Es un orgullo tener el apellido de mi papá. Al principio quizás afectaba por las comparaciones, pero ahora disfrutamos y él nos dice que cada uno hace su historia", manifestaron al canal del Romántico Viajero.