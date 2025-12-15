 Por amplio margen: Ranking posiciona a la U como el mejor equipo chileno del mundo este 2025 - Chilevisión
Por amplio margen: Ranking posiciona a la U como el mejor equipo chileno del mundo este 2025

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) colocó a Los Azules como el club nacional más destacado, superando a Palestino y Colo Colo.

Lunes 15 de diciembre de 2025 | 13:02

En un año que tuvo todo tipo de sensaciones, Universidad de Chile recibió un importante de reconocimiento en el cierre de la temporada.

Los Azules se ubicaron como el mejor equipo del país en el ranking mundial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

En la última actualización, que se rige por lo realizado entre el 1 de diciembre del 2024 y el 30 de noviembre de este año, el cuadro laico apareció en el puesto 138°.

El Romántico Viajero supera por amplio margen al siguiente cuadro chileno. Se trata de Palestino que es 242°.

Adicionalmente, la U supera a equipos de renombre como el Ajax (142°), Dinamo Kiev (144°), Everton de Inglaterra (151°) y Sevilla (253°), entre otros.

En total, son siete los clubes nacionales que aparecen entre los 500 mejores del listado, el cual es comandado por el PSG.

Ranking IFFHS clubes chilenos

  • 138. Universidad de Chile
  • 242. Palestino
  • 300. Colo Colo
  • 322. Coquimbo Unido
  • 415. Universidad Católica
  • 493. Deportes Iquique
  • 493. O'Higgins

Ranking IFFHS TOP 10

  1. PSG - Francia
  2. Real Madrid - España
  3. Chelsea - Inglaterra
  4. Inter de Milán - Italia
  5. Bayern Múnich - Alemania
  6. Barcelona - España
  7. Arsenal - Inglaterra
  8. Flamengo - Brasil
  9. Palmeiras - Brasil
  10. Borussia Dortmund - Alemania
