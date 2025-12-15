Por amplio margen: Ranking posiciona a la U como el mejor equipo chileno del mundo este 2025 - Chilevisión

En un año que tuvo todo tipo de sensaciones, Universidad de Chile recibió un importante de reconocimiento en el cierre de la temporada.

Los Azules se ubicaron como el mejor equipo del país en el ranking mundial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

En la última actualización, que se rige por lo realizado entre el 1 de diciembre del 2024 y el 30 de noviembre de este año, el cuadro laico apareció en el puesto 138°.

El Romántico Viajero supera por amplio margen al siguiente cuadro chileno. Se trata de Palestino que es 242°.

Adicionalmente, la U supera a equipos de renombre como el Ajax (142°), Dinamo Kiev (144°), Everton de Inglaterra (151°) y Sevilla (253°), entre otros.

En total, son siete los clubes nacionales que aparecen entre los 500 mejores del listado, el cual es comandado por el PSG.

Ranking IFFHS clubes chilenos

138. Universidad de Chile

242. Palestino

300. Colo Colo

322. Coquimbo Unido

415. Universidad Católica

493. Deportes Iquique

493. O'Higgins

Ranking IFFHS TOP 10