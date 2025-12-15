La inesperada situación familiar que vive jugador que deja Colo Colo: “Todavía no le dijimos” - Chilevisión

Emiliano Amor es uno de los jugadores que no continuará en Colo Colo el 2026, finalizando un ciclo de cuatro años en Los Albos.

El argentino no renovará su contrato de cara a la próxima temporada, situación que se repite con Mauricio Isla, Sebastián Vegas y Óscar Opazo.

Tras su salida del Cacique, el defensor reveló un inesperada situación familiar en la que demostró el gran cariño que siente por el club.

Emiliano Amor dio a conocer inesperada situación familiar

En conversación con Cacique Pasión, Amor contó que para su hija será muy complejo el no seguir viéndolo como jugador del Popular.

"Lo más importante es la familia. Mis dos hijos crecieron viendo a Colo Colo. Lolita es hincha y todavía no le dijimos que nos vamos a ir. Creo que la va a pasar mal un poquito. Pero es cuestión de la vida", comentó.

En ese escenario, el trasandino insistió en que valoró su estadía en Chile. "Todo lo de Colo Colo fue aprendizaje y disfrute, y la verdad que nos vamos como familia muy contentos de haber aportado un granito de arena en la historia de Colo Colo".

"Esperamos en el futuro nos volvamos a ver, como técnico, director deportivo, presidente, no sé, de cualquier forma, siempre vamos a estar ligados y un cariño mutuo".