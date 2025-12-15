Arturo Vidal manda mensaje a José Antonio Kast y responde a críticas por su votación - Chilevisión

Arturo Vidal tuvo una movida jornada este domingo. El King cumplió con su deber cívico y votó en la segunda vuelta que coronó a José Antonio Kast como el próximo presidente de Chile.

Tal como lo ha hecho desde su regreso al país, el futbolista de Colo Colo realizó un live en Instagram en el que les mandó un mensaje al líder del Partido Republicano y a Jeannette Jara, candidata del oficialismo.

"Si no cumplen con sus promesas, voy a tirarme a presidente", señaló en tono de broma, reiterando que no iba a revelar su opción en los comicios.

Una vez conocido el triunfo del ex diputado, el ex seleccionado nacional expresó en redes sociales: "Chile decidió su nuevo presidente y la democracia es lo principal".

"Como dije, sólo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un Chile mejor", comentó.

El descargo de Arturo Vidal tras votar en Elecciones 2025

Posteriormente, Vidal expuso a un seguidor que lo trató de "payaso" por subir una historia comentando los resultados de las Elecciones 2025.

Ante esto, el mediocampista respondió: "Qué lamentable es leer este tipo de mensajes. Jamás he dicho cuál es mi voto porque no es mi obligación hacerlo público y tampoco es correcto que se me juzgue por dónde vengo"

"Vengo del barrio, me crié con una mamá que se sacrificó día y noche por sus hijos y me levanto cada día a ganarme el pan porque nada me lo han regalado, me lo he ganado", agregó.

El King no se quedó ahí y remarcó: "Pueden juzgarme porque no fue mi mejor año o cuando he cometido los errores que todos conocen, pero jamás permitiré que me juzguen por sentirme feliz de ser parte de la democracia".

"La candidata Jara acaba de decir que hoy la democracia habló fuerte y claro y es lo mismo que puse. Para ustedes es algo normal, para mí con 38 años es algo que guardaré siempre", sentenció.

