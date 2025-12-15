Con foto incluida: Benjamín Kuscevic festejó el triunfo de José Antonio Kast en Elecciones 2025 - Chilevisión

Diversas reacciones generó el triunfo de José Antonio Kast, quien se impuso a Jeannette Jara será el presidente de Chile en el periodo 2026-2030.

El mundo del deporte no quedó ajeno a las elecciones y fueron varios los que se expresaron, entre los que está el defensa del Fortaleza de Brasil, Benjamín Kuscevic.

El zaguero siguió atento los resultados y se manifestó con un contundente mensaje en sus redes sociales, el que desató una ola de reacciones.

El mensaje de Benjamín Kuscevic por victoria de José Antonio Kast

En un posteo en Instagram, el formado en Universidad Católica subió una foto con el futuro mandatario y su esposa, María Pía Adriasola.

"Siempre queriendo lo mejor para Chile. Un orgullo", escribió el futbolista de 29 años, posando con una sonrisa.

La publicación dejó casi mil comentarios en pocas horas, generando un intenso debate entre sus seguidores que elogioaron y cuestionaron al jugador.

A nivel futbolístico, Kuscevic buscará un nuevo destino tras descender con el Fortaleza, club que tuvo una paupérrima campaña este 2025.

Mira el posteo acá