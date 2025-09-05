Otra baja en La Roja: Benjamín Kuscevic fue liberado de la nómina y no estará ante Uruguay - Chilevisión

La Selección Chilena confirmó este viernes una nueva baja para el partido ante Uruguay por Eliminatorias. Se trata del defensa Benjamín Kuscevic.

El zaguero del Fortaleza no estará en el duelo contra La Celeste, el que será el último de La Roja en el camino al Mundial 2026.

A través de un comunicado, el combinado nacional informó que el jugador de 29 años fue liberado de la nómina "debido a que presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación superan los tiempos de la presente fecha FIFA.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El ex Universidad Católica no estuvo en la reciente derrota contra Brasil en Río de Janeiro, apostando a recuperarse y estar frente a los charrúas.

Sin embargo, esto no prosperó y quedó descartado para el compromiso, sumándose a Darío Osorio que vivió una situación similar a mitad de semana.

¿Cuándo juegan Chile y Uruguay por las Eliminatorias?

El partido de Chile ante Uruguay está programado para el martes 9 de septiembre, disputándose en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.

El encuentro será transmitido por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.