A buscar variantes: La importante baja que tendrá Uruguay para visitar a La Roja - Chilevisión

Tras asegurar su clasificación al Mundial 2026, Uruguay quiere cerrar de la mejor manera las Eliminatorias y buscará derrotar a Chile.

La Roja recibirá al cuadro dirigido por Marcelo Bielsa, quien no podrá contar un importante futbolista en lo que será su regreso al país como DT.

Se trata de Mathias Olivera, polifuncional jugador que quedó descartado para el duelo contra el cuadro nacional por acumulación de tarjetas amarillas.

El defensa del Napoli, que puede ser lateral izquierdo o central, fue amonestado a los 79 minutos y cerró su participación en estas Clasificatorias.

Con esto, el estratega rosarino deberá buscar variantes en la zaga, donde Santiago Bueno asoma como el posible reemplazante.

¿Cuándo juegan Chile y Uruguay por las Eliminatorias?

El partido de Chile ante Uruguay se disputará el próximo martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas de nuestro país.

El escenario será el Estadio Nacional, donde se espera un importante marco de público.