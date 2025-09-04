Marcelo Bielsa vuelve a un mundial: Uruguay se clasificó al imponerse con autoridad ante Perú - Chilevisión

En un partido disputado en Montevideo, Uruguay se impuso 3 a 0 ante Perú por la fecha 17 de las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canada 2026, ratificando su participación en la cita planetaria.

El conjunto liderado por Marcelo Bielsa, que ha tenido complicaciones para guiar al cuadro charrúa por su conflicto abierto con Luis Suárez, logró superar al conjunco incaico y lo dejó nuevamente eliminado de un mundial tras su última aparición en 2018.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Trámite del encuentro

Tras el pitazo inicial en el Centenario, el local rápidamente impuso su favoritismo al presionar y tener las primeras ocasiones en el arco defendido por Pedro Gallese.

Esto se reflejó cerca del cuarto de hora, cuando Rodrigo Aguirre (14') puso un cabezazo que dejó sin respuestas al guardameta peruano, abriendo el marcador.

Enseguida, el conjunto de la franja reaccionó y tibiamente comenzó a inquietar el arco de Sergio Rochet, pero sin mayores contratiempos.

Cierre y clasificación charrúa

En el complemento, Perú salió a buscar las últimas opciones para tener chanches de acceder al repechaje, pero Uruguay se mantuvo sólido en defensa y a la espera de una contra.

El desahogo del Centerio llegó con Giorgian de Arrascaeta (58'), que fusiló al portero peruano para ampliar el marcador en Montevideo.

El cierre del marcador lo protagonizó Federico Viñas (80'), el que definió cruzado tras una gran jugada colectiva por parte de los charrúas, dejando sin opción a Gallese.

Con este resultado, Uruguay alcanzó la tercera posición con 27 unidades, ratificando su paso al Mundial 2026 y con una fecha más por disputarse.