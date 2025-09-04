 Uruguay vs Perú por Eliminatorias: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS en la App MiCHV - Chilevisión
Uruguay vs Perú por Eliminatorias: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS en la App MiCHV

Uruguay quiere cerrar su clasficación al Mundial ante un Perú que está obligado a ganar, partido que se juega en el Estadio Centenario de Montevideo.

Jueves 4 de septiembre de 2025 | 10:41

Uruguay y Perú juegan un partido clave por la fecha 17° de las Eliminatorias, enfrentándose este jueves en el objetivo de ir al Mundial.

De la mano de Marcelo Bielsa, La Celeste apuesta a ganar y cerrar matemáticamente su clasificación a la cita planetaria del próximo año.

Por su parte, La Bicolor debe quedarse con la victoria a toda costa si quiere tener mínimas chances de ir al repechaje, donde debe esperar otros resultados.

Dónde ver el partido de Uruguay vs Perú EN VIVO y GRATIS

El partido de Uruguay ante Perú, válido por la jornada 17° de las Eliminatorias, será transmitido en vivo por la App MiCHV.

La señal te llevará totalmente gratis el crucial cotejo, el que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Uruguay vs Perú GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el cotejo, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias

El encuentro de la escuadra charrúa ante los del Rimac comienza a las 19:30 horas de Chile. El árbitro del compromiso es el argentino Facundo Tello.

