“Hacíamos muy poco”: La sorpresiva revelación de un ex pupilo de Gareca sobre sus trabajos en Perú - Chilevisión

El futbolista de Alianza Lima y la Selección Peruana, Carlos Zambrano, hizo llamativas declaraciones sobre la estadía de Ricardo Gareca en la escuadra incaica.

El defensor abordó la posibilidad de que el Tigre tenga un segundo ciclo en La Bicolor, teniendo en cuenta que dejó de ser el entrenador de Chile producto de los malos resultados.

"Es difícil esa pregunta. Creo que hizo muy bien al fútbol peruano, pero al final el fútbol se maneja totalmente distinto por muchos factores que la gente no sabe", comentó.

En conversación con el podcast Xnodecirlo, el zaguero afirmó que "la gente se guió porque nos llevó al Mundial y nada más. Pero también pasaron otros entrenadores que hicieron bien su trabajo, pero los resultados no se daban".

La llamativa revelación de Carlos Zambrano sobre Ricardo Gareca

Consultado sobre quién cree que ha sido el mejor entrenador de Perú en el último tiempo, Zambrano sorprendió al hacer una sorpresiva comparación.

"El que entrenaba mejor fue Juan Reynoso. La gente lo detestaba, lo odiaba, pero fue el que mejor entrenaba", destacó.

Sobre el ex DT de La Roja, el jugador de 36 años aseguró que "con Gareca hacíamos muy poco, casi nada, pero los resultados se daban".

Finalmente, recalcó que no hay relevancia en que el Flaco dirigiera a Chile, eterno rival de Perú y con el que el propio defensor ha tenido varios cruces.

"Es fútbol. Si viene otro programa y te ofrece el triple de lo que ganas acá, ¿No te vas a ir? Te vas más rápido. ¿Rivalidad con Chile? Date cuenta que no le importa nada, es su familia y ya está", indicó.