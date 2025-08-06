Ricardo Gareca le hace tremenda desconocida a La Roja al elegir a sus mejores pupilos - Chilevisión

Ricardo Gareca nuevamente generó ruido tras una particular entrevista, donde eligió a los mejores jugadores que ha dirigido a nivel de selecciones.

El ex entrenador de La Roja sorprendió al omitir completamente a los jugadores nacionales, mencionando netamente a futbolistas de Perú.

En conversación con los hermanos Gastón y Esteban Edul, periodistas argentinos, el Tigre armó un podio totalmente incaico a la hora de la elección.

"A nivel de selección está Paolo (Guerrero), por ejemplo, (Jefferson) Farfán, (Christian) Cueva. Y después a nivel de clubes está el Burro (Juan Manuel) Martínez, (Maximiliano) Moralez".

Consultado por un momento en el que sintió haber tocado la gloria, el trasandino afirmó: "Como técnico, dirigir en el Mundial".

Los mejores jugadores que dirigió Ricardo Gareca. @GilletteAR pic.twitter.com/LJOMIhcOZI — Gastón Edul (@gastonedul) August 6, 2025

El guiño de Ricardo Gareca a Perú

A dos meses de dejar la Selección Chilena luego de quedar sin chances de ir al Mundial 2026, Gareca hizo un importante guiño a Perú.

Durante la presentación de un libro, el estratega señaló el pasado 1 de agosto que no descarta tener un segundo ciclo en La Bicolor.

"Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que ha tratado bien, que me recontra trata bien en todos los aspectos", comentó a la prensa local.