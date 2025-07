EXCLUSIVO | Ben Brereton rompe el silencio y habla de polémica con Gareca: “No tiene sentido” - Chilevisión

Ben Brereton alzó la voz la voz y habló sobre el complejo momento que vivió en septiembre del 2024, luego de ser reemplazado a la media hora en la derrota de Chile ante Bolivia por Eliminatorias.

El delantero fue titular, pero salió a los 35 minutos del primer tiempo y no volvió a ser considerado por el ex entrenador Ricardo Gareca, quien dejó su cargo en La Roja.

En conversación exclusiva con CHV Deportes, el ariete del Southampton comentó que "no ser nominado es devastador para mí. La gente me ha recibido de gran manera. A mi mamá y a mi familia les encanta, es un gran honor para mí ir a jugar por Chile".

"No estar llamado estos meses obviamente es difícil porque quiero jugar para Chile. Me encanta jugar por Chile, pero es fútbol y al final del día tienes ese compromiso y situaciones como esas", agregó.

Sobre lo ocurrido, el atacante señaló: "He estado trabajando duro, dando lo mejor de mí y esperando a que veamos qué pasa. Al final del día, lo único que puedo decir es que esto es fútbol. Todos lo saben y no tengo mucho que decir".

Ben Brereton rompe el silencio sobre su ausencia en La Roja

En diálogo con el periodista Enzo Olivera, Brereton se refirió a lo ocurrido con La Verde y apuntó: "Es fútbol. A algunos entrenadores les gustas, a otros simplemente no, así es como es. No tiene sentido que yo esté sentado aquí quejándome de lo que pasó porque al final del día los entrenadores son los que deciden".

"Están ahí para hacer su trabajo y uno tiene que respetar sus decisiones. Me encanta ir a Chile no me llamaron más, no estoy quejándome de eso o haciendo un escándalo, es la opinión de la gente. Quiero jugar por Chile, es genial y lo he disfrutado", añadió.

Consultado sobre si habló con Gareca luego del cambio, Big Ben aseguró que sería "irrespetuoso estar saliendo y diciendo algo entre yo y Gareca, es lo que es. Obviamente ese partido contra Bolivia para mí fue duro".

En ese escenario, el ex Villarreal afirmó que en dicho encuentro "no jugué mucho y luego no tuve una oportunidad. Creo que no estaba haciendo nada mal y luego no sé por qué me sacó".

"Pero escucha, tienes que lidiar con los momentos duros. No quise reaccionar. Eso fue todo y después del partido no hablamos", sentenció.