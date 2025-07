Anunciado como una “leyenda”: Ex ayudante de Ricardo Gareca se va a dirigir a exótica selección - Chilevisión

Sorpresa causó el anuncio de la Federación de Fútbol de Pakistán (FFP), quienes confirmaron el arribo de un ex ayudante de Ricardo Gareca.

Se trata de Nolberto Solano, quien fue oficializado como nuevo entrenador de la Selección Sub 23 del país asiático.

El Maestrito, otrora colaborador del Tigre en La Bicolor, será el encargado de comandar a esta escuadra en la Copa Asiática de la categoría, la que entrega cupos a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Lo llamativo es que el organismo anticipó que el incaico podría ser adiestrador del combinado adulto en el corto plazo, en caso de obtener buenos resultados.

"Bajo el liderazgo del presidente Mohsen Gilani, le damos la bienvenida con orgullo a Nolberto Solano como entrenador de la Selección Sub 23 de Pakistán ¡Con un camino a la absoluta!", manifestaron en redes sociales.

En la misma publicación, la entidad destacó al ex volante como "una verdadera leyenda con experiencia en la Premier League, el Mundial y la Copa América. Comienza una nueva era para el fútbol pakistaní".

La experiencia de Nolberto Solano

Conocido como un mediocampista por derecha de gran calidad, Solano viene de dirigir al Santos FC de Nazca de la Segunda División de Perú.

Anteriormente, el ex futbolista fue uno de los ayudantes de Ricardo Gareca en su ciclo en La Bicolor, donde juntos consiguieron el objetivo de clasificar al Mundial de Rusia 2018.