Escándalo: Árbitro profesional fue agredido tras dirigir partido amateur en Argentina - Chilevisión

Violentas escenas se vieron en un partido de fútbol amateur en Argentina, luego de que un árbitro profesional fuera agredido tras dirigir una final.

Andrés Merlos, que regularmente dirige en la Primera División trasandina, recibió insultos y piedrazos en la final de la Liga Casildense.

Lamentablemente, el duelo en el que Belgrano de Arequito venció a Unión Deportiva Los Molinos terminó en serios incidentes que rápidamente se viralizaron.

Árbitro profesional tuvo que ser escoltado por la policía

De acuerdo a testigos, el triste episodio se originó con el juez mostrando dos tarjetas rojas por lado debido a lo candentente que estaba el encuentro.

Una vez concluido el duelo, imágenes mostraron que Merlos tuvo que encerrarse en el camarín a causa de que jugadores e hinchas comenzaron a insultarlo y arrojarle piedras.

De hecho, el colegiado fue retirado con custodia policial, aunque eso no calmó la situación y diversos sujetos agredieron a los funcionarios.

Según consignó TN, cinco agentes fueron heridos producto de los lanzamientos de objetos, caso que será investigado y en el que ya se analizaron las cámaras de seguridad del recinto.