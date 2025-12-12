“Eso te mata”: Figura de Uruguay revela el momento del quiebre entre Marcelo Bielsa y el plantel - Chilevisión

Las reacciones ante el mal momento que vive la Selección de Uruguay no paran. Ahora, el que aportó con nuevos detalles al conflicto entre Marcelo Bielsa y los jugadores fue Guillermo Varela.

El lateral derecho del Flamengo se refirió al presente de La Celeste, donde se especuló con un fin de ciclo del rosarino tras la humillante derrota 5-1 ante Estados Unidos en un amistoso en noviembre.

Al respecto, el defensa sostuvo que "no tengo dudas es lo que se trabaja en la selección. Es una bestialidad en el sentido de lo que se preparan las cosas. No tengo dudas de que vamos a mejorar por eso. Sé las horas que se dedican a los planes de entrenamiento y juego".

Consultado sobre si en el plantel se sienten conformes con el ex DT de La Roja, el zaguero indicó en entrevista con El Espectador Deportes: "Por lo que he escuchado en la interna, nadie dijo que no lo quería".

"Al contratio, todos sabemos que estamos con Marcelo, así como él también nos ha apoyado en otros momentos. El problema pasa es que futbolísticamente no estamos en un buen momento".

El momento del quiebre entre Marcelo Bielsa y los futbolistas de Uruguay

Consultado sobre lo que originó el quiebre total, Varela apuntó a que "fue cuando salieron jugadores a decir cosas, el clima que se generó, la repercusión que tuvo. Desde ahí, quizás hubo una queda del equipo por todo lo que se habló".

"Anímicamente eso te mata. Quieras o no, uno tira para adelante y hay cositas que te sacan del foco, pero por suerte lo pudimos sacar adelante con muchas bajas que ha tenido el equipo", señaló.

En ese escenario, el futbolista valoró el tercer puesto logrado en la Copa América 2024. "Fueron varias cosas que pasaron ahí, pero ya esta y eso quedó atrás", sentenció.

Cabe recordar que Uruguay formará parte del Grupo H del Mundial 2026, enfrentando a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.