Continuidad en Uruguay, relación con jugadores y más: Las 6 frases que dejó Marcelo Bielsa - Chilevisión

Marcelo Bielsa vive su peor momento desde su arribo a Uruguay. La derrota 5-1 ante un equipo alternativo de Estados Unidos en un amistoso pegó fuerte y se puso seriamente en duda su continuidad.
Sin embargo, el propio entrenador argentino ratificó este jueves que se quedará en La Celeste hasta el Mundial 2026, realizando varias reflexiones en conferencia de prensa.
Al ser consultado por su futuro en la banca charrúa, el rosarino afirmó que tiene "la misma fuerza" que en su llegada al cargo a mediados del 2023.
Además, se refirió a su relación con los jugadores y recordó su paso por Chile, explicando los motivos por los que prefiere los entrenamientos a puertas cerradas.
Las 5 frases de Marcelo Bielsa tras ratificar su continuidad en Uruguay
- Continuidad en Uruguay: "Tengo la misma fuerza desde el primer día para seguir en la Selección hasta el Mundial. Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no era en este momento".
- Derrota vs Estados Unidos: "Perder 5-1 no es un episodio que se pueda ignorar. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo, y lo que uno hace es analizarlo en lo personal y luego compartir las preguntas que surgen tras una actuación tan negativa".
- Relación con los futbolistas: "Si los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo. Me dicen: 'Mire Bielsa, queremos que se vaya'. Por eso no me puedo guiar por ningún trascendido. Las cosas son en la medida que el que la siente las transmite y la dice. Yo tengo la información directa"
- Por entrenamientos a puertas cerradas. "Yo dirigí en Chile. Tenía dentadura postiza en los dientes. Dejé entrar a los periodistas y fui al entrenamiento sin la dentadura. Al otro día la tapa de los diarios chilenos era la boca vacía. El rasgo del valor del conocimiento especifico futbolístico respecto de la repercusión amarilla de situaciones"
- Actitud personal: "Yo soy una persona tímida, obsesiva, mecanizada. Esos son mis déficits, a mí me cuesta actuar suelto, desinhibido, amigable. No es mi forma de ser, pero siempre fui calificado positivamente por la gente con la que conviví, porque se ve que hay otros valores que pueden generar aceptación. Evidentemente, no he logrado una aceptación de este grupo que conduzco".