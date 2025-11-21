Continuidad en Uruguay, relación con jugadores y más: Las 6 frases que dejó Marcelo Bielsa - Chilevisión

Marcelo Bielsa vive su peor momento desde su arribo a Uruguay. La derrota 5-1 ante un equipo alternativo de Estados Unidos en un amistoso pegó fuerte y se puso seriamente en duda su continuidad.

Sin embargo, el propio entrenador argentino ratificó este jueves que se quedará en La Celeste hasta el Mundial 2026, realizando varias reflexiones en conferencia de prensa.

Al ser consultado por su futuro en la banca charrúa, el rosarino afirmó que tiene "la misma fuerza" que en su llegada al cargo a mediados del 2023.

Además, se refirió a su relación con los jugadores y recordó su paso por Chile, explicando los motivos por los que prefiere los entrenamientos a puertas cerradas.

Las 5 frases de Marcelo Bielsa tras ratificar su continuidad en Uruguay