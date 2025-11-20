 “Te queremos”: El particular apoyo que recibió Marcelo Bielsa en medio de lluvia de insultos - Chilevisión
“Te queremos”: El particular apoyo que recibió Marcelo Bielsa en medio de lluvia de insultos

El rosarino se retiró entre abucheos del amistoso que La Celeste perdió contra Estados Unidos, aunque recibió un singular respaldo.

Jueves 20 de noviembre de 2025 | 09:22

Días bastante complejos son los que vive Marcelo Bielsa en Uruguay. El entrenador fue duramente cuestionado por la caída de su selección 5-1 ante Estados Unidos.

La Celeste fue aplastada en su último amistoso, poniendo una enorme interrogante acerca del futuro del estratega en la banca de los charrúas.

De hecho, el propio argentino dio a entender en conferencia de prensa que su mensaje no le estaba llegando a los jugadores, haciendo una dura autocrítica.

Marcelo Bielsa recibe apoyo en medio de lluvia insultos

Tras la derrota contra los norteamericanos, se difundió un video en el que los hinchas uruguayos le propinaron una lluvia de insultos al ex DT de La Roja.

"No jugamos a nada. Bielsa, hijo de... Esto es Uruguay, manga de cag...", señalaron los fanáticos que asistieron a Tampa Bay.

Sin embargo, en el registro se alcanzó a escuchar el apoyo que le entregó un fanático al rosarino. "Te queremos Bielsa, te queremos", gritó en reiteradas oportunidades.

El momento fue difundido a través de las redes sociales, donde se especuló con que aquel aficionado era un chileno que le estaba manifestando su cariño al adiestrador.

Mira el momento acá

