Bombo 4: El inusual “inconveniente” que podría generar en el sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

Los repechajes de Europa y de las otras confederaciones podrían originar llamativos grupos en el Mundial 2026.
Viernes 5 de diciembre de 2025 | 12:41
El sorteo del Mundial 2026 tiene un aspecto muy particular con el Bombo 4, el que asoma como el más desconocido para las diferentes selecciones.
La cita planetaria ya tiene a 42 de los 48 equipos clasificadas, donde los otros seis se conocerán en los repechajes programados para marzo del próximo año.
En total, cuatro elencos de Europa y dos de otras confederaciones entrarán en el torneo, originando un singular "inconveniente".
Esto se debe a que no todos conocerán a sus rivales para la primera ronda. De hecho, pueden ser escuadras con mucha historia o algunas más desconocidas.
Italia, Turquía, Dinamarca y Polonia son solamente algunas de las que se juegan su pasaje al certamen, mientras que Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia o Jamaica aparecen en los cruces intercontinentales.
Esto provoca que puedan darse verdaderos "grupos de la muerte" o algunos más accesibles para las selecciones poderosas.
El sorteo del Mundial 2026, programado para las 14:00 horas de este viernes 5 de diciembre, lo podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.