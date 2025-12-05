Bombo 4: El inusual “inconveniente” que podría generar en el sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

El sorteo del Mundial 2026 tiene un aspecto muy particular con el Bombo 4, el que asoma como el más desconocido para las diferentes selecciones.

La cita planetaria ya tiene a 42 de los 48 equipos clasificadas, donde los otros seis se conocerán en los repechajes programados para marzo del próximo año.

La dificultad que podría generar el Bombo 4

En total, cuatro elencos de Europa y dos de otras confederaciones entrarán en el torneo, originando un singular "inconveniente".

Esto se debe a que no todos conocerán a sus rivales para la primera ronda. De hecho, pueden ser escuadras con mucha historia o algunas más desconocidas.

Italia, Turquía, Dinamarca y Polonia son solamente algunas de las que se juegan su pasaje al certamen, mientras que Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia o Jamaica aparecen en los cruces intercontinentales.

Esto provoca que puedan darse verdaderos "grupos de la muerte" o algunos más accesibles para las selecciones poderosas.

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificado repechaje Europa 1, clasificado repechaje Europa 2, clasificado repechaje Europa 3, clasificado repechaje Europa 4, clasificado repechaje internacional 1 y clasificado repechaje internacional 2.

Selecciones que disputan el repechaje europeo e internacional

Europa : Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia, Turquía, Rumanía, Eslovaquia, Kosovo, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Internacional: Jamaica, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam e Irak.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026, programado para las 14:00 horas de este viernes 5 de diciembre, lo podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.