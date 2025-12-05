Con Jordania y un europeo: El grupo que le tocó a Argentina en el Mundial 2026 - Chilevisión

Argentina tiene a sus rivales confirmados para la fase de grupos del Mundial 2026. El gran oponente de La Albiceleste será Austria.

El sorteo realizado este viernes determinó que la selección trasandina vaya a la Zona J junto a la selección europea que pretende dar la sorpresa.

Además, el elenco capitaneado por Lionel Messi se enfrentará a Argelia, quienes tienen en Riyad Mahrez como su principal figura.

Los africanos cuentan con varios jugadores en Europa, apostando a ser un equipo peligroso que puede complicar a cualquiera.

El que completa el grupo es Jordania, lo que asoma como un grupo bastante favorable para los actuales campeones del mundo.

El Grupo de Argentina en el Mundial 2026

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comienza el próximo jueves 11 de junio, culminando el domingo 19 de julio con la gran final.

La cita se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.