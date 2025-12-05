 Mundial 2026: Francia y Noruega esperan por Bolivia en el Grupo de la Muerte - Chilevisión
Mundial 2026: Francia y Noruega esperan por Bolivia en el Grupo de la Muerte

A la espera de imponerse en el repechaje, La Verde tendrá una zona muy complicada en caso de clasificar a la cita planetaria.

Viernes 5 de diciembre de 2025 | 16:12

Francia comandará el denominada "Grupo de la Muerte" del Mundial 2026, luego del sorteo realizado este viernes en Washington D.C.

La selección gala irá a la Zona I, donde se efrentará nada menos que a Noruega, quienes clasificaron tras superar en las Eliminatorias a Italia.

Comandados por Erling Haaland y una tremenda generación, los escandinavos apuestan a ser una de las grandes sorpresas en la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá.

A estos dos europeos se suma Senegal, otro equipo que tiene jugadores muy rápidos y que puede transformarse en un rival muy peligroso.

Bolivia podría integrar el Grupo de la Muerte

El último elenco en integrar el Grupo de la Muerte será uno proveniente de repechaje internacional, donde podría aparecer Bolivia.

La Verde tiene que superar a Surinam y posteriormente a Irak para meterse en el Mundial, situación que no se da desde 1994.

Los duelos del conjunto altiplánico están programados para marzo y se disputarán en México.

Grupo I del Mundial 2026

  • Francia
  • Senegal
  • Irak, Bolivia o Surinam
  • Noruega

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comienza oficialmente el 11 de junio, terminando el 19 de julio con la gran final.

