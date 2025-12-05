Grupos Mundial 2026: ¿Cuál será el primer partido de la Copa del Mundo? - Chilevisión

Ya quedaron definidos los 12 grupos del Mundial 2026 que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe señalar que será la primera vez que la cita planetaria cuente con 48 selecciones, donde a la fase final de dieciseisavos (ronda de 32), clasificarán los dos primeros de cada zona más los ocho mejores terceros.

El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y se conoció que equipos lo disputarán.

México y Sudáfrica animarán el partido inaugural del Mundial 2026

El sorteo realizado en el Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos, determinó que México se enfrente a Sudáfrica en el mítico recinto de la capital azteca. Aquel partido está programado para el 11 de junio.

Los otros integrantes del Grupo A son Corea del Sur y un equipo proveniente del repechaje europeo que puede ser Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa o Irlanda.