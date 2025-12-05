Ante una selección muy peligrosa: Brasil tiene a sus rivales confirmados para el Mundial 2026 - Chilevisión

Este viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el que determinó que Brasil vaya a la Zona C.

La Canarinha tendrá como principal rival a Marruecos, cuarto en Qatar 2022 y que en esta cita planetaria pretende dar el gran golpe a la cátedra.

Los Leones del Atlas tienen a varios jugadores en los principales clubes de Europa, a los que se agregan los jugadores que acaban de ganar el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

A esta selección se suma Escocia, uno de los elencos que dio la sorpresa en la UEFA al superar a Dinamarca y avanzar de manera directa.

El último rival de los Pentacampeones será Haití, debutante absoluto en los Mundiales.

Grupo de Brasil en el Mundial 2026

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 arranca el jueves 11 de junio, bajando la cortina el domingo 19 de julio con la esperada final.