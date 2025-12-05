 Ante una selección muy peligrosa: Brasil tiene a sus rivales confirmados para el Mundial 2026 - Chilevisión
Ante una selección muy peligrosa: Brasil tiene a sus rivales confirmados para el Mundial 2026

La Canarinha se medirá a Marruecos, selecciones que arrancan como favoritas en el Grupo C de la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá.

Viernes 5 de diciembre de 2025 | 16:02

Este viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el que determinó que Brasil vaya a la Zona C.

La Canarinha tendrá como principal rival a Marruecos, cuarto en Qatar 2022 y que en esta cita planetaria pretende dar el gran golpe a la cátedra.

Los Leones del Atlas tienen a varios jugadores en los principales clubes de Europa, a los que se agregan los jugadores que acaban de ganar el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

A esta selección se suma Escocia, uno de los elencos que dio la sorpresa en la UEFA al superar a Dinamarca y avanzar de manera directa.

El último rival de los Pentacampeones será Haití, debutante absoluto en los Mundiales.

Grupo de Brasil en el Mundial 2026

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 arranca el jueves 11 de junio, bajando la cortina el domingo 19 de julio con la esperada final.

