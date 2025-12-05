 Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026: A estos equipos se enfrentarán los sudamericanos - Chilevisión
Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026: A estos equipos se enfrentarán los sudamericanos

Quedaron definidos los 12 grupos de cuatro equipos que disputarán la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Viernes 5 de diciembre de 2025 | 16:09

Este viernes, en el Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos, se llevó a cabo el esperado sorteo del Mundial 2026.

La cita planetaria se realizará el próximo año entre el 11 de junio y 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos. 

Cabe señalar que esta es la primera edición con 48 equipos, donde ahora son 12 grupos y no ocho como lo era tradicionalmente. 

Por esta razón la fase final de eliminación directa comenzará en los dieciseisavos (32 equipos), donde clasificarán los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur

  • Repechaje (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)

Grupo B

  • Canadá
  • Repechaje (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia)
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil 
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia

  • Repechaje (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón

  • Repechaje (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Uruguay
  • Arabia Saudita

Grupo I

  • Francia
  • Senegal

  • Iraq/Bolivia/Surinam

  • Noruega

GRUPO J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Repechaje (República Democrática del Congo/Jamaica/Nueva Caledonia)
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

