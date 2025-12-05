Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026: A estos equipos se enfrentarán los sudamericanos - Chilevisión

Este viernes, en el Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos, se llevó a cabo el esperado sorteo del Mundial 2026.

La cita planetaria se realizará el próximo año entre el 11 de junio y 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos.

Cabe señalar que esta es la primera edición con 48 equipos, donde ahora son 12 grupos y no ocho como lo era tradicionalmente.

Por esta razón la fase final de eliminación directa comenzará en los dieciseisavos (32 equipos), donde clasificarán los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)

Grupo B

Canadá

Repechaje (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia)

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Repechaje (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Uruguay

Arabia Saudita

Grupo I

Francia

Senegal

Iraq/Bolivia/Surinam

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Repechaje (República Democrática del Congo/Jamaica/Nueva Caledonia)

Uzbekistán

Colombia

Grupo L