Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026: A estos equipos se enfrentarán los sudamericanos - Chilevisión

Quedaron definidos los 12 grupos de cuatro equipos que disputarán la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
Viernes 5 de diciembre de 2025 | 16:09
Este viernes, en el Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos, se llevó a cabo el esperado sorteo del Mundial 2026.
La cita planetaria se realizará el próximo año entre el 11 de junio y 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos.
Cabe señalar que esta es la primera edición con 48 equipos, donde ahora son 12 grupos y no ocho como lo era tradicionalmente.
Por esta razón la fase final de eliminación directa comenzará en los dieciseisavos (32 equipos), donde clasificarán los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros.
Grupo A
Repechaje (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Repechaje (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
Grupo E
Grupo F
Repechaje (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Iraq/Bolivia/Surinam
GRUPO J
Grupo K
Grupo L