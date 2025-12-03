Polémica por futbolista que jugó con tobillera electrónica en Brasil: Cumple condena por tráfico - Chilevisión

Un verdadero escándalo se ha generado en Brasil con Yuri de Carvalho da Silva, quien disputó un partido mientras cumple una condena por tráfico.

El individuo sumó minutos para el Goytacaz en el empate por 1-1 ante Macaé a inicios de esta semana, entrando a la cancha con una tobillera electrónica en la pierna izquierda.

Las imágenes mostraron al sujeto saltando a la cancha en el segundo tiempo con la camiseta número 18, caso que se ha viralizado a través de las redes sociales.

Reglamento no le impide jugar a Yuri de Carvalho da Silva

De acuerdo al reglamento de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ), no hay prohibición de que una persona pueda participar siempre que esté bajo monitoreo.

A través de un comunicado, el organismo señaló a un medio local que "entiende que la inclusión y la resocialización son funciones primordiales del deporte", aunque manifestó que buscará información sobre este caso puntual.

A raíz de esto, Carvalho da Silva estuvo en la primera final de la Serie B2 del Campeonato Carioca y podría ser campeón si su equipo gana la revancha.

El jugador fue arrestado en 2018 por tráfico de drogas y pasó siete años en la cárcel, recibiendo este 2025 la posibilidad de cumplir la pena de forma menos restrictiva.