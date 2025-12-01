La inédita frase homofóbica de DT tras ser presentado en Brasil: Terminó pidiendo disculpas - Chilevisión

Revuelo causó en Brasil el repudiable comentario de Abel Braga, nuevo entrenador del Inter de Porto Alegre que fue acusado de homofóbico.

En su presentación como flamante estratega del Colorado, el experimentado DT manifestó que no quiere que sus jugadores utilicen el color rosado.

"No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de mari...", dijo en plena conferencia de prensa.

El estratega de 73 años asumió en reemplazo del argentino Ramón Díaz en un complejo momento del club, quienes luchan por no descender a dos fechas de que termine el Brasileirao.

"Tuve que relajar al grupo, así que entiéndanlo. Quiero a los chicos fuertes", señaló sobre su primer cara a cara con el plantel.

Abel Braga se disculpa tras comentario homofóbico

Debido a la repercusión que generaron sus palabras, Braga se retractó y ofreció disculpas a pocas horas del punto con los medios de comunicación.

A través de una historia en Instagram, el adiestrador señaló: "Reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa".

"Antes de que esto se difunda, les ofrezco disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter. El Internacional necesita paz y mucho trabajo. Vamos, Inter", agregó.